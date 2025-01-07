В Париже заявили о дезертирстве среди обученных во Франции солдат ВСУ

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В министерстве обороны Франции подтвердили информацию о дезертирстве десятков проходивших обучение на французской территории солдат ВСУ. Об этом сообщает AFP.
По словам представителя французского Генерального штаба, из рядов украинской бригады перед ее отправкой на передовую дезертировали несколько десятков солдат. Уточняется, что они находились в казармах и имели право их покидать.
Французский военный добавил, что у властей Франции нет никаких прав на преследование и арест украинских дезертиров. А командование ВСУ обладает в отношении них лишь дисциплинарными полномочиями.
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Екатерина Коршунова