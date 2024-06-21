Украинский пленный: офицеры ВСУ учат солдат правильно умирать

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Офицеры ВСУ запрещают своим солдатам сдаваться в российский плен ради сохранения жизни. Вместо этого они дают им инструкцию «правильной гибели», рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Водян.
«Перед заданием нам говорилась такая вещь, что мне вообще не понравилось: «Всегда иметь при себе гранату и патрон — это чисто свои, чтобы в плен не сдаваться», – сказал Водян.По его словам, украинским солдатам рассказывают об «ужасах российского плена». Но, попав в плен, Водян признал, что офицеры им лгали, и что отношение к нему «хорошее».
«Никто не мучает, не издевается. Я целый, живой, невредимый», – сказал пленный.Ранее стало известно, что четверо украинских солдат, сдаваясь в плен, вынесли на руках тело погибшего российского командира.
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Никита Иванов