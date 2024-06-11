Украинский пленный рассказал, за что их пытались судить

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Группа плохо подготовленных бойцов ВСУ отказалась выполнять приказ командования и не пошла на штурм, за что ее попытались судить. Затем отряд был расформирован и переведен в другую часть. Об этом рассказал украинский военнопленный Александр Журавель с позывным «Манюня» в беседе с РИА Новости.
«Ну там настолько все было плохо, что большинство… ну есть люди, которые боятся оружия, которые ну то есть там, есть чувак, который вообще кинул вместо гранаты чеку. То есть, вообще прям все печально. И нас решили заслать типа на штурмы. Вот. И мы по итогу типа отказались. И типа нас сделали отказниками, что мы все такие плохие. Сказали будут шить дело», — сообщил пленный.Как утверждает солдат, он вместе с сослуживцами заявили, что плохо подготовлены и не осведомлены о позициях ВС России, которые необходимо было штурмовать.
Военнослужащие утверждали, что суд будет на их стороне. В результате чего, по словам военнопленного, до суда дело не дошло, их штурмовая группа была расформирована. Солдаты были переведены в другую часть.
Ранее сообщал, что избитый военкомами украинец может попасть в тюрьму. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Алина Юрчак