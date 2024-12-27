Пленный призвал солдат ВСУ бросать позиции и сдаваться, чтобы сохранить жизнь

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Пленный украинский военнослужащий Александр Цвели призвал своих сослуживцев бросать позиции и сдаваться, чтобы сохранить жизнь. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
«Ну если они еще не на боевых позициях, пускай туда не едут, если хотят жить. А если уже на позициях, то если есть возможность, пускай уходят. Минимально - пускай сдаются в плен, тогда у них есть шанс остаться живыми», — сказал Цвели.
К тому же военный поделился о потерях его группы, которая попала в окружение армии РФ. По его словам, практически через день в их бригаде были раненные из-за ударов минометами по позициям ВСУ.
Александр Цвели является стрелком-рядовым из роты охраны 17-й отдельной танковой бригады украинской армии. Он попал в плен в Курской области при попытке его подразделения выйти из оперативного окружения.
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Иван Мусатов