Расчет БПЛА из России помог уничтожить польскую самоходную артустановку Krab

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Расчет беспилотника Zala российской группировки «Запад» обнаружил и помог уничтожить польскую самоходную артустановку Krab. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Расчет БПЛА Zala группировки войск «Запад» помог военнослужащим артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» обнаружить и уничтожить самоходную артиллерийскую установку Krab», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что установка находилась на купянском участке фронта. Операторы беспилотника нашли позицию украинской армии, с которой велся огонь. Координаты врага были переданы расчетам дальнобойной ствольной артиллерии. С помощью корректировки БПЛА удалось нанести оперативный удар и уничтожить Krab.
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