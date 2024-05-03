Россия активно наращивает производство авиабомб для применения с УМПК в зоне СВО

Фото: сайт Кремля
В России активно наращивают производство авиабомб всех калибров и видов действия, которые можно применять с модулями планирования и коррекции в зоне спецоперации. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в рамках встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Чемезов пояснил, что «Ростех» совместно со специалистами корпорации «Тактическое ракетное вооружение» продолжают адаптировать штатные авиационные боеприпасы к модулям планирования и коррекции. Он отметил, что летающие авиационные бомбы сегодня очень востребованы в зоне спецоперации.
УМПК состоит из раскладывающегося крыла, аэродинамических рулей и системы наведения, которые крепятся к неуправляемым авиационным бомбам, превращая их в высокоточные. Кроме того, с помощью УМПК бомбардировщики Су-34 могут наносить удары с безопасного расстояния от линии фронта.
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«И такие дальние средства поражения очень сегодня нужны. Сегодня идет наращивание производства авиационных бомб всех калибров и видов действия для применения с этими модулями», — заявил Чемезов.
УМПК состоит из раскладывающегося крыла, аэродинамических рулей и системы наведения, которые крепятся к неуправляемым авиационным бомбам, превращая их в высокоточные. Кроме того, с помощью УМПК бомбардировщики Су-34 могут наносить удары с безопасного расстояния от линии фронта.
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Элина Позднякова