23 сентября 2025, 08:44

ТАСС: офицеры ВСУ попали под удар «Гераней» в Черниговской области

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Расчет беспилотника «Герань-2» нанес удар по пункту управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.