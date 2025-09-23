ВСУ попали под удар «Гераней» в Черниговской области
Расчет беспилотника «Герань-2» нанес удар по пункту управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Согласно информации источника агентства, есть потери среди офицерского состава и военной техники. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили группировку ВСУ под Часовым Яром. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
