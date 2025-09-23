ВСУ потеряли контроль над населенным пунктом Шандриголово в ДНР
Российские военные практически полностью вытеснили украинские формирования из населённого пункта Шандриголово в ДНР. Об этом информирует РИА Новости.
В настоящее время силы РФ занимаются зачисткой территории и её окрестностей.
Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что украинские боевики пытаются сохранить позиции на севере населённого пункта, используя рельеф местности и водные преграды для защиты. Однако текущая оперативно-тактическая обстановка указывает на потерю контроля со стороны украинских властей над Шандриголово.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
