Украинские боевики сожгли 13 автомобилей «скорой помощи»
С 15 по 21 сентября боевики киевского режима нанесли удары по экстренным службам. Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник сообщил о нескольких инцидентах, в которых пострадали медицинские работники. Об этом пишет РИА Новости.
В Алешках Херсонской области дрон атаковал автомобиль «скорой помощи», который следовал на вызов. В результате пострадали фельдшер и водитель. По информации Алешкинской центральной районной больницы, за последние месяцы украинские нацисты сожгли 13 автомобилей «скорой помощи» в результате дронных атак.
Еще один удар произошел в селе Великая Знаменка Запорожской области. Здесь БПЛА повредил медицинский автомобиль, но точные последствия этого инцидента пока неизвестны.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: