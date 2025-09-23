23 сентября 2025, 07:26

Мирошник: ВСУ за несколько месяцев сожгли 13 машин скорой помощи в Алешках

Фото: iStock/maxim4e4ek

С 15 по 21 сентября боевики киевского режима нанесли удары по экстренным службам. Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник сообщил о нескольких инцидентах, в которых пострадали медицинские работники. Об этом пишет РИА Новости.