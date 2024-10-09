Зеленский рассматривает новый подход к завершению конфликта

По информации агентства Bloomberg, союзники Киева считают, что президент Украины Владимир Зеленский может пересмотреть и смягчить свой подход к переговорам по урегулированию конфликта с Россией.
Источники, близкие к НАТО, отмечают, что Зеленский может подготовиться к более гибкому ведению переговоров.
Украинские чиновники также признали, что в связи с приближением зимы и уменьшением поддержки со стороны Запада, необходимость поиска "развязки" становится всё более актуальной. Союзники Украины усилили давление на Киев, требуя представить конкретный план по урегулированию.
По данным Bloomberg, на позицию Киева влияют сложившийся тупик на поле боя, ограниченные ресурсы Запада и результаты предстоящих выборов президента США в ноябре.
Ранее президент России Владимир Путин предложил несколько условий для мирного урегулирования, включая вывод украинских войск с новых российских территорий и отказ от вступления в НАТО. Однако после недавнего нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил, что переговоры с Киевом невозможны, пока продолжаются атаки на гражданские объекты.
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«Украинские союзники видят признаки того, что Зеленский готов рассмотреть новые подходы к завершению конфликта», — сообщает агентство, ссылаясь на свои источники.
Украинские чиновники также признали, что в связи с приближением зимы и уменьшением поддержки со стороны Запада, необходимость поиска "развязки" становится всё более актуальной. Союзники Украины усилили давление на Киев, требуя представить конкретный план по урегулированию.
По данным Bloomberg, на позицию Киева влияют сложившийся тупик на поле боя, ограниченные ресурсы Запада и результаты предстоящих выборов президента США в ноябре.
Ранее президент России Владимир Путин предложил несколько условий для мирного урегулирования, включая вывод украинских войск с новых российских территорий и отказ от вступления в НАТО. Однако после недавнего нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил, что переговоры с Киевом невозможны, пока продолжаются атаки на гражданские объекты.
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Елена Перлова