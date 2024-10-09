ВСУ атакуют Кубань: последние данные

Фото: Минобороны РФ
В Ейском районе Кубани была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.
«Сообщений о разрушениях и жертвах нет. Объявлена угроза атаки БПЛА, работает система противовоздушной обороны, ведётся наблюдение за небом», — сообщили в ЕДДС.Местные власти и службы продолжают следить за ситуацией, оперативные группы находятся в готовности к возможным действиям в случае необходимости.
Ранее сообщалось, что жителей населённых пунктов Петровка и Соловьевка в Белгородской области эвакуируют. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что в настоящее время начинается процедура отселения граждан и предоставления им нового жилья на более безопасных территориях области.
Боевики ВСУ, вторгшись в Курскую область, терроризировали местное население. Они убивали стариков, насиловали детей, грабили и сжигали дома, равняя с землей все на своем пути. Об этом рассказали куряне, которым удалось эвакуироваться с захваченных земель.
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Елена Перлова