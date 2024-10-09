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ВСУ атакуют Кубань: последние данные

В Ейском районе Кубани объявили опасность атаки БПЛА
09 октября 2024, 03:24
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

В Ейском районе Кубани была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

«Сообщений о разрушениях и жертвах нет. Объявлена угроза атаки БПЛА, работает система противовоздушной обороны, ведётся наблюдение за небом», — сообщили в ЕДДС.
Местные власти и службы продолжают следить за ситуацией, оперативные группы находятся в готовности к возможным действиям в случае необходимости.



Ранее сообщалось, что жителей населённых пунктов Петровка и Соловьевка в Белгородской области эвакуируют. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что в настоящее время начинается процедура отселения граждан и предоставления им нового жилья на более безопасных территориях области.

Боевики ВСУ, вторгшись в Курскую область, терроризировали местное население. Они убивали стариков, насиловали детей, грабили и сжигали дома, равняя с землей все на своем пути. Об этом рассказали куряне, которым удалось эвакуироваться с захваченных земель.

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Меркурис: Украина терпит одно поражение за другим
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#Вячеслав Гладков
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#зеленский
Зеленский рассматривает новый подход к завершению конфликта
РИА: Зеленский может смягчить позицию по завершению конфликта на Украине
09 октября 2024, 02:31

По информации агентства Bloomberg, союзники Киева считают, что президент Украины Владимир Зеленский может пересмотреть и смягчить свой подход к переговорам по урегулированию конфликта с Россией.
Источники, близкие к НАТО, отмечают, что Зеленский может подготовиться к более гибкому ведению переговоров.

«Украинские союзники видят признаки того, что Зеленский готов рассмотреть новые подходы к завершению конфликта», — сообщает агентство, ссылаясь на свои источники.
Украинские чиновники также признали, что в связи с приближением зимы и уменьшением поддержки со стороны Запада, необходимость поиска "развязки" становится всё более актуальной. Союзники Украины усилили давление на Киев, требуя представить конкретный план по урегулированию.

По данным Bloomberg, на позицию Киева влияют сложившийся тупик на поле боя, ограниченные ресурсы Запада и результаты предстоящих выборов президента США в ноябре.

Ранее президент России Владимир Путин предложил несколько условий для мирного урегулирования, включая вывод украинских войск с новых российских территорий и отказ от вступления в НАТО. Однако после недавнего нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил, что переговоры с Киевом невозможны, пока продолжаются атаки на гражданские объекты.

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Кимаковский: ВС РФ продвигаются в центр Дзержинска
Кимаковский заявил о продвижении российских войск в центр Дзержинска
08 октября 2024, 21:31

Фото: iStock/Evgeny555

Российские войска продвигаются в центр Дзержинска (Торецка). Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский 8 октября.
«ВС РФ продвигаются в центр Дзержинска, занята фактически вся многоэтажная застройка», — заявил Кимаковский в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Кимаковский сообщил, что российская армия окружает ВСУ в населенных пунктах Кураховка и Селидово на западе ДНР. По данным советника, ВС РФ стремительно наступуют от Константиновки в сторону Богоявленки, где противник пытается создать укрепрайоны в Новоукраинке и Богоявленке.

По данным Минобороны России, бойцы «Южной» группировки российских войск освободили населённый пункт Зоряное Первое в ДНР и продолжают Они продолжили активное продвижение вглубь обороны ВСУ.

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Меркурис: Украина терпит одно поражение за другим
Меркурис: Российские войска приближаются к ключевым логистическим центрам ВСУ
08 октября 2024, 21:07

Фото: iStock/Olena_Z

Российские войска по мере наступления приближаются к ключевым логистическим центрам ВСУ. Об этом заявил 8 октября британский военный эксперт Александр Меркурис в своем канале на YouTube.
«Русские ускоряли свое продвижение в течение последних нескольких месяцев. Они сейчас достигают ключевых логистических пунктов (украинской армии – ред.)», — заявил эксперт.

По словам Меркуриса, мнение, что украинские войска якобы истощают вооруженные силы и такой стратегией могут выиграть войну — это опасная фантазия.
«Украина терпит одно поражение за другим от русских на фронтах, русские близки к захвату мест на востоке Украины, которые могут быть экзистенциально важны для будущего самой Украины», — сказал Меркурис.

По оценке эксперта, время сейчас действует против Украины.

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В Белгородской области закроют на въезд два населённых пункта, жителей эвакуируют
Гладков сообщил об эвакуации из Петровки и Соловьевки в Белгородской области
08 октября 2024, 20:38

Фото: iStock/Aguus

Жителей населённых пунктов Петровка и Соловьёвка в Белгородской области эвакуируют. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Он отметил, что в настоящее время начинается процедура отселения граждан и предоставления им нового жилья на более безопасных территориях области.

После осуществления эвакуации въезд в Петровку и Соловьёвку будет закрыт.

Ранее сообщалось, что из регулярно обстреливающийся украинскими войсками приграничных районов Белгородской области начнут сначала эвакуировать детей. Тогда Гладков писал, что они поедут учиться в школы в другие регионы России.

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В Раде сказали, когда Киеву разрешат наносить удары по России
Депутат Рады Чернев: Киеву могут разрешить бить по России после выборов в США
08 октября 2024, 20:20

Запад может разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по территории России после выборов в США. Такое заявление сделал 8 октября депутат Верховной рады Егор Чернев.
«Решение может быть принято и отсрочено после выборов в Соединенных Штатах», — цитирует заместителя главы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки РБК Украина.

Украинский депутат считает, что страны Запада возможно уже приняли положительное решение касательно атаке по России, но пока не анонсируют, чтобы не предупреждать российскую армию.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров уже заявил, что в случае разрешения быть по России, ответные меры вступят в силу сразу же. От подобного решения предостерег НАТО и президент России Владимир Путин, заявив, что на Западе должны понимать «с чем они играют».

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Посольство РФ: Лондон замалчивает поставку отравляющих газов на Украину при участии Запада
Посольство РФ: ядовитые газы поставляют на Украину при помощи Запада
08 октября 2024, 18:44

Фото: iStock/andrey shalari

Посольство РФ в Лондоне сообщило, что располагает неопровержимыми доказательствами поставок на Украину токсичных химикатов, которым содействовал Запад.
В заявлении посольства говорится, что Лондон замалчивает факт использования Киевом отравляющих веществ в ходе боевых действий.
«Беспочвенно обвиняя Россию, они замалчивают подтвержденные факты использования запрещенных отравляющих веществ и химических средств формированиями киевского режима», — говорится в сообщении.
По данным дипломатов, ВСУ применяют не только хлорпикрин, но и другие химикаты, которые поставляют на Украину при содействии стран запада. При этом в ВС РФ химическое оружие отсутствует, заявляет посольство. Это же подтверждают и международные инспекции.

Хлорпикрин относится ко II классу опасности. Вызывает слезотечение, смыкание век, бронхит и отек легких. В жидком виде он вызывает тяжелые поражения кожи.

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Российские бойцы окружают Кураховку и Селидово в ДНР
Кимаковский: ВС РФ берут в клещи Кураховку и Селидово в ДНР
08 октября 2024, 18:15

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России берет ВСУ в клещи в Кураховке и Селидово на западе ДНР. Такие данные привел советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала».
«Идет очень стремительное наступление от Константиновки в сторону Богоявленки, где противник в Новоукраинке и Богоявленке хочет создать укрепрайоны. Наша основная задача их отрезать и, скажем так, идет движение с юга и движение на запад севернее Угледара», — рассказал Кимаковский.

Он пояснил, что армия России берет в клещи Кураховку, откуда противник уже пытается выводить силы, и Селидово.

Кимаковский также добавил, что российские бойцы на западе ДНР продвигаются к Красноармейску (Покровску) и Дмитрову (Мирнограду). Они работают над тем, чтобы перерезать дороги снабжения для ВСУ между Селидово и Красноармейском, а также между Селидово и Курахово.

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На Украине обнаружен смертельный африканский вирус Марбург
08 октября 2024, 17:47

Фото: istockphoto/tuachanwatthana

Смертоносный африканский вирус Марбург выявлен на Украине. Опасную болезнь завёз из Польши на родину мужчина, который проходил там обучение и подготовку перед отправкой на передовую.
В настоящее время заболевший мужчина экстренно доставлен в инфекционную больницу в Ужгороде, сообщает телеграм-канал Mash. По предварительным данным, украинский солдат несколько месяцев пролежал в госпитале в польском Щецине. Этот город находится на самой границе с Германией. Ранее именно в немецком Гамбурге обнаружили первые вспышки смертельной болезни. Симптомы выявили у студентов-медиков, которые подхватили вирус Марбург у африканцев.

Тогда немецкие специалисты сообщили, что из-за этого заболевания в организме человека начинается генерализованное поражение кровеносных сосудов, развитие тяжёлого геморрагического синдрома, поражение печени, пищеварительной системы, центральной нервной системы. Очень велик процент смертности после заболевания Марбургом. Сейчас все указанные симптомы проявились у заболевшего солдата ВСУ. Вместе с ним в карантин и под наблюдение определили нескольких его сослуживцев из числа тех, с кем он наиболее близко контактировал.

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«Насилуют детей, убивают стариков и женщин»: что творили ВСУ в Курской области
Жители Курской области рассказали о зверствах солдат ВСУ на русской земле
08 октября 2024, 17:19

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Боевики ВСУ, вторгшись в Курскую область, терроризировали местно население. Они убивали стариков, насиловали детей, грабили и сжигали дома, равняя с землей все на своем пути. Куряне, которым удалось эвакуироваться с захваченных земель рассказали свои истории.
Жительница Суджи Валентина Скорикова сообщила, что ВСУ стреляли кассетными боеприпасами. Ей вместе с родственниками пришлось просидеть в подвале почти две недели, пытаясь выжить под украинскими обстрелами.

«Я не знаю, зачем украинцы так делают, я не могу даже сказать. Они там женщину зарезали. Она постарше меня, а сын у них был инвалид детства, его взорвали. И слышала, что они над 14-летней девочкой издевались, насиловали», — рассказала она.
Валентина покинула родное село и сейчас даже не знает, цел ли ее дом.

Житель села Большое Солдатское Сергей Жердев отметил, что ВСУ захватили его населенный пункт 9 августа. Там, как и на всей остальной захваченной территории курского приграничья, украинские военные вели беспорядочный обстрел зданий, домов и гражданских автомобилей.

«Знакомый погиб. Долженко Саша, он учился на 2 года младше, работал в пожарке. Он поехал с женой хозяйство кормить. Покормили, назад вернулись, ехали через Горянку, на них скинул дрон гранату. И жена его в очень тяжелом состоянии, все лицо разорвано, а ему почти голову оторвало. Он сразу погиб на месте, а жену направили в челюстно-лицевую в Москву. Он ехал на обычной гражданской машине, ехал короткими тропами, по трассе побоялся ехать, и все равно там его достали», — рассказал свою историю мужчина.

При этом житель деревни Куриловка Николай Зазеленский рассказал, что смог выехать из захваченного населенного пункта 7 августа по полям, потому что тогда на трассе уже стояли сгоревшие машины других людей, которые пытались выехать.
«ВСУ – это фашисты какие-то. Это только может фашисты такое могут делать. Они просто как в сафари, расстреливают всех. И получают от этого, знаете, удовольствие. Это же уже не люди, это просто уже звери какие-то, их надо вот так же уничтожать. Я бы их уничтожал бы сам», — рассказал Зазеленский.

Он смог спастись вместе с семьей, однако получил осколочное ранение от разрыва украинского кассетного боеприпаса. Его отвезли в Курскую областную больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

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