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Пленный рассказал, как в ВСУ готовили мобилизованных

Пленный Лурин: мобилизованных в ВСУ не учили работе с западным оружием
Фото: iStock/Olena_Z

Мобилизованных военнослужащих ВСУ обучали в основном обращению с советским оружием, а иностранные образцы показывали лишь на макетах. Об этом рассказал украинский военнопленный Илья Лурин.



По его словам, которые приводит РИА Новости, на полигоне отсутствовала иностранная военная техника. Подготовка проводилась только с автоматами Калашникова и ручными гранатами, а все остальное вооружение демонстрировали на учебных макетах, которые фактически были обычными муляжами.

Лурин уточнил, что недовольных условиями службы отправляли в штурмовые подразделения на передовую. В частности, речь идет о 14-й бригаде «Красная Калина», которая входит в состав группировки «Азов»*.

Однажды в такую отправку едва не попал и сам Лурин: его привезли на место сбора, но вскоре вернули обратно, поскольку фамилии в списках не оказалось. Через пару недель пленный узнал, что все отправленные боевики погибли.

Лидия Пономарева

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