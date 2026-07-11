Пленный рассказал, как в ВСУ готовили мобилизованных

11 июля 2026, 08:04

Пленный Лурин: мобилизованных в ВСУ не учили работе с западным оружием

Фото: iStock/Olena_Z

Мобилизованных военнослужащих ВСУ обучали в основном обращению с советским оружием, а иностранные образцы показывали лишь на макетах. Об этом рассказал украинский военнопленный Илья Лурин.