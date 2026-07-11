ВСУ ударили по судам в Таганрогском заливе
Один человек погиб при ударе украинских БПЛА по судам в Таганрогском заливе
Украинские вооружённые формирования организовали беспилотную атаку на суда в Таганрогском заливе. О последствиях в Телеграм-канале рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Жертвой агрессии киевского режима стал матрос технического судна. Других погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет.
«Всего в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Угрозы разлива и течи вещества нет. Суда получили незначительные повреждения», — написал Слюсарь.Атаку беспилотников отражала система ПВО. По словам губернатора, российские военные сбили свыше полутора десятков БПЛА над Таганрогом, Азовским и Неклиновским районами.