ВСУ ударили по судам в Таганрогском заливе

11 июля 2026, 06:57

Один человек погиб при ударе украинских БПЛА по судам в Таганрогском заливе

Фото: istockphoto/funfunphoto

Украинские вооружённые формирования организовали беспилотную атаку на суда в Таганрогском заливе. О последствиях в Телеграм-канале рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.





Жертвой агрессии киевского режима стал матрос технического судна. Других погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет.



«Всего в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Угрозы разлива и течи вещества нет. Суда получили незначительные повреждения», — написал Слюсарь.