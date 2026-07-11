Производство ракет Patriot для Украины перенесут в Европу

11 июля 2026, 06:09

Reuters: производство ракет Patriot для Украины могут развернуть в Германии

Фото: istockphoto/e-crow

Германия находится в списке европейских стран, где может быть налажено производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, предназначенных для Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.





Согласно информации издания, хотя президент США Дональд Трамп дал разрешение на производство Patriot на территории Украины, запуск займет не менее года. Для ускорения процесса новые перехватчики, скорее всего, будут делать за пределами страны.



«Два источника, знакомые с ходом обсуждений, сообщили, что новые перехватчики, скорее всего, будут производиться в Германии или другой европейской стране», — говорится в статье.