Производство ракет Patriot для Украины перенесут в Европу
Reuters: производство ракет Patriot для Украины могут развернуть в Германии
Германия находится в списке европейских стран, где может быть налажено производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, предназначенных для Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.
Согласно информации издания, хотя президент США Дональд Трамп дал разрешение на производство Patriot на территории Украины, запуск займет не менее года. Для ускорения процесса новые перехватчики, скорее всего, будут делать за пределами страны.
«Два источника, знакомые с ходом обсуждений, сообщили, что новые перехватчики, скорее всего, будут производиться в Германии или другой европейской стране», — говорится в статье.
Только после завершения конфликта производство могут перенести на Украину. Эксперты подчеркивают, что даже при наличии лицензии на производство обеспечить необходимый объем ракет будет крайне сложно из-за технологической сложности и нехватки компонентов.