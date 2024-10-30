Российский снайпер рассказал о бегущих из Угледара группами бойцах ВСУ

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Российский снайпер с позывным «Малыш» сообщил, что ВС России фиксируют сильную панику в рядах ВСУ в Угледаре. Об этом он рассказал на видеозаписи, распространённой Минобороны России.
По словам снайпера, украинские боевики бегут с позиций «по 40 человек за раз». Военный ВС РФ отметил, что боевой дух врага падает.
Уточняется, что присутствие снайпера влияет на поведение военных. «Малыш» подчеркнул, что это важный «психологический момент», поскольку, зная о наличии снайпера, бойцы ВСУ «уже по-другому двигаются».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Уточняется, что присутствие снайпера влияет на поведение военных. «Малыш» подчеркнул, что это важный «психологический момент», поскольку, зная о наличии снайпера, бойцы ВСУ «уже по-другому двигаются».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова