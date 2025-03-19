Работу нефтебазы под Краснодаром приостановили из-за пожара после атаки дронов

Нефтеперекачивающая станция «Кавказская» в Краснодарском крае пострадала от атаки дронов ВСУ. Один из сбитых беспилотников рухнул на трубопровод между резервуарами, вызвав пожар и остановку работы предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе местного оперативного штаба.