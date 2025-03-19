Работу нефтебазы под Краснодаром приостановили из-за пожара после атаки дронов

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Нефтеперекачивающая станция «Кавказская» в Краснодарском крае пострадала от атаки дронов ВСУ. Один из сбитых беспилотников рухнул на трубопровод между резервуарами, вызвав пожар и остановку работы предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе местного оперативного штаба.
Станция входит в систему Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК). Хотя работу предприятия пришлось остановить, пострадавших не было: 30 работников успешно эвакуировали.
Пожару присвоили четвертый ранг сложности, на месте к ликвидации возгорания привлекли 105 человек и 45 единиц специальной техники.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в городе Кропоткин Краснодарского края произошла атака на нефтебазу с использованием беспилотников ВСУ. На тот момент еще не было официальных сведений о серьезности последствий нападения БПЛА.
В ночь с 18 на 19 марта стало известно, что самолёт «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва–Новокузнецк, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Экипаж подал сигнал тревоги из-за треснувшего лобового стекла после вылета из Москвы.
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Пожару присвоили четвертый ранг сложности, на месте к ликвидации возгорания привлекли 105 человек и 45 единиц специальной техники.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в городе Кропоткин Краснодарского края произошла атака на нефтебазу с использованием беспилотников ВСУ. На тот момент еще не было официальных сведений о серьезности последствий нападения БПЛА.
В ночь с 18 на 19 марта стало известно, что самолёт «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва–Новокузнецк, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Экипаж подал сигнал тревоги из-за треснувшего лобового стекла после вылета из Москвы.
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Мария Моисеева