Стало известно о заживо сгоревшей из-за удара ВСУ семье с ребенком

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ВСУ атаковали машину с мирными жителями в Судже, и семья с ребенком сгорела заживо, рассказала жительница города Светлана в беседе с РИА Новости. На глазах у людей украинский дрон подбил автомобиль, выезжавший в сторону Курска.
«Били украинские дроны (...) На наших глазах подбили машину, где сгорела семья: муж, жена и ребенок», — поделилась жительница.Светлана также вспомнила, что перед освобождением Суджи в последние дни гремели сильные удары. Так, 8 марта ракета упала в 70 метрах от ее дома, когда она со всей семьей была на улице.
«Как мы не погибли — я не знаю», — призналась собеседница РИА Новости.Ранее сообщалось, что работу нефтеперекачивающей станции «Кавказская» под Краснодаром приостановили из-за пожара после атаки дронов ВСУ. Всех работников успешно эвакуировали, на месте к ликвидации возгорания привлекли 105 человек и 45 единиц специальной техники.
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