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Стало известно о заживо сгоревшей из-за удара ВСУ семье с ребенком

РИА Новости: В Судже из-за удара ВСУ по машине сгорела семья с ребенком
Фото: iStock/trikolor

Фото: iStock/trikolor

ВСУ атаковали машину с мирными жителями в Судже, и семья с ребенком сгорела заживо, рассказала жительница города Светлана в беседе с РИА Новости. На глазах у людей украинский дрон подбил автомобиль, выезжавший в сторону Курска.
«Били украинские дроны (...) На наших глазах подбили машину, где сгорела семья: муж, жена и ребенок», — поделилась жительница.
Светлана также вспомнила, что перед освобождением Суджи в последние дни гремели сильные удары. Так, 8 марта ракета упала в 70 метрах от ее дома, когда она со всей семьей была на улице.

«Как мы не погибли — я не знаю», — призналась собеседница РИА Новости.
Ранее сообщалось, что работу нефтеперекачивающей станции «Кавказская» под Краснодаром приостановили из-за пожара после атаки дронов ВСУ. Всех работников успешно эвакуировали, на месте к ликвидации возгорания привлекли 105 человек и 45 единиц специальной техники.

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#ракета
#всу
Работу нефтебазы под Краснодаром приостановили из-за пожара после атаки дронов
Оперштаб: На Кубани прекратили работу нефтебазы из-за атаки БПЛА ВСУ и пожара
19 марта 2025, 07:08

Фото: iStock/NiseriN

Нефтеперекачивающая станция «Кавказская» в Краснодарском крае пострадала от атаки дронов ВСУ. Один из сбитых беспилотников рухнул на трубопровод между резервуарами, вызвав пожар и остановку работы предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе местного оперативного штаба.
Станция входит в систему Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК). Хотя работу предприятия пришлось остановить, пострадавших не было: 30 работников успешно эвакуировали.

Пожару присвоили четвертый ранг сложности, на месте к ликвидации возгорания привлекли 105 человек и 45 единиц специальной техники.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в городе Кропоткин Краснодарского края произошла атака на нефтебазу с использованием беспилотников ВСУ. На тот момент еще не было официальных сведений о серьезности последствий нападения БПЛА.

В ночь с 18 на 19 марта стало известно, что самолёт «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва–Новокузнецк, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Экипаж подал сигнал тревоги из-за треснувшего лобового стекла после вылета из Москвы.

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#дроны
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Солдат ВСУ рассказал о хитром способе сбежать на сторону России
Военнопленный Чумарный: переоделся в гражданского, чтобы скрыться от ВСУ
19 марта 2025, 06:59

Фото: iStock/Irina Piskova

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Чумарный, проходивший службу в 225-м штурмовом батальоне, решил сбежать из армии и сдался российским войскам. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, он провел десять дней в укрытии у местных жителей в деревне Дачное, ожидая прихода российских сил.

Чумарный рассказал, что, переодевшись в гражданскую одежду, он опасался быть принят за военного и подвергнуться нападению со стороны своих же. Местные жители оказали ему помощь, предоставив еду и воду, и заверили, что информация о жестоком отношении российских войск к пленным не соответствует действительности.

«На протяжении десяти дней я прятался в подвале вместе с местными жителями. Мы не могли высунуться из-за обстрелов с украинской стороны», — отметил Чумарный.

Когда российские войска прибыли в деревню, он добровольно сдался, объяснив свою ситуацию По словам военнопленного, российские солдаты встретили его без агрессии.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#вс рф
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Спецпосланник Трампа раскрыл подробности и дату обсуждения перемирия на Украине
Спецпосланник Уиткофф: Детали перемирия на Украине обсудят 23 марта в Джидде
19 марта 2025, 04:47

Фото: iStock/Sven Loeffler

Детали соглашения о прекращении огня на Украине начнут обсуждаться в воскресенье (23 марта) в саудовской Джидде. Об этом заявил специальный посланник администрации Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Fox.
По его словам, США рассчитывают, что Украина поддержит договорённости, достигнутые в ходе телефонного разговора Трампа и Владимира Путина. Выражая мнение о переговорах президентов, спецпосланник Трампа отметил их «позитивные результаты».

«Два великих лидера объединились ради блага человечества», — подвел итоги он.
Уиткофф также уточнил, что перемирие с проектом договоренностей о прекращении огня предусматривает отказ от ударов не только по энергетической, но и по всей инфраструктуре в целом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью заявил, что сожалеет о гибели всех людей в ходе конфликта, включая россиян.

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#сша
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#интервью
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Трамп раскрыл, какой вопрос украинского конфликта он не обсудил с Путиным
Трамп: мы с Путиным не говорили о прекращении военной помощи Украине
19 марта 2025, 04:25

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп опроверг информацию о том, что президент России Владимир Путин требовал прекратить поддержку Украины во время их телефонного разговора. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.
Трамп подчеркнул, что вопрос помощи Украине не поднимался в ходе диалога с Путиным. По его словам, стороны обсуждали широкий круг тем, но тема военной или финансовой поддержки Киева отсутствовала в повестке.

«Мы не говорили о помощи (Украине). Мы вообще не говорили о помощи. Мы о многом говорили, но помощь совсем не обсуждали», — уточнил президент США.
Ранее сообщалось, что Трамп также признал преимущество России на поле боя. По его словам, российские войска добились тактического преимущества, окружив около 2,5 тысяч украинских военнослужащих. Плотное кольцо, в которое попали солдаты ВСУ, являются «нехорошей» ситуацией для Украины.

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#владимир путин
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#дональд трамп
#лидер
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Трамп признал преимущество России на поле боя
Трамп: армия РФ окружила 2,5 тысячи бойцов ВСУ и получила преимущество
19 марта 2025, 04:10

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские войска добились тактического преимущества, окружив около 2,5 тысяч украинских военнослужащих. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, отметив, что ситуация требует срочного разрешения.
«Россия имеет преимущество. Как вы знаете, они окружили около 2500 солдат. Они в плотном кольце, и это нехорошо. Мы хотим покончить с этим», — признался он.
Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон стремится прекратить эскалацию конфликта, однако не уточнил конкретных шагов.

Ранее сообщалось, что в городе Кропоткин Краснодарского края произошла атака на нефтебазу с использованием беспилотников ВСУ. На территории предприятия возник пожар из-за падения обломков сбитого дрона.

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#сша
#президент
#дональд трамп
#интервью
#лидер
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