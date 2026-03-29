Пленный рассказал о массовой гибели пропавших без вести солдат ВСУ

Пленный Гуня: 90% пропавших без вести солдат ВСУ из 100-й бригады ОМБр погибли
Большинство пропавших без вести военнослужащих, входящих в состав 100-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, погибли. Об этом заявил пленный Владислав Гуня, служивший в этом подразделении.
По его словам, которые приводит РИА Новости, именно в этой бригаде сейчас больше всего числящихся пропавшими без вести.
«А если ты без вести пропавший, то на 90% ты уже 200 (погиб — прим. ред.)», — сказал собеседник агентства.Он также выразил мнение, что украинское командование отправляет бойцов бригады на верную смерть.
Ранее пленный Дмитрий Литвин рассказал, что экс-заключенные, которых мобилизовали в ВСУ, подвергались жестоким наказаниям за попытки побега с учебного полигона Подлесное в Днепропетровской области.