Пленный рассказал о массовой гибели пропавших без вести солдат ВСУ

29 марта 2026, 08:02

Пленный Гуня: 90% пропавших без вести солдат ВСУ из 100-й бригады ОМБр погибли

Большинство пропавших без вести военнослужащих, входящих в состав 100-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, погибли. Об этом заявил пленный Владислав Гуня, служивший в этом подразделении.





По его словам, которые приводит РИА Новости, именно в этой бригаде сейчас больше всего числящихся пропавшими без вести.

«А если ты без вести пропавший, то на 90% ты уже 200 (погиб — прим. ред.)», — сказал собеседник агентства.