В Одессе люди напали на сотрудников ТЦК при мобилизации
В Одессе произошло нападение на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом говорится в соцсетях организации.
По данным областного военкомата, инцидент случился в Хаджибейском районе, где совместная группа оповещения остановила мужчину для проверки документов. Выяснилось, что он находился в розыске из-за нарушения правил воинского учета.
Как утверждают в ведомстве, при попытке доставить нарушителя в учреждение для составления административных материалов, на личный состав группы напали несколько человек. Люди применили спецсредства и холодное оружие. В результате одного военнослужащего госпитализировали с ножевым ранением.
Ранее в Киеве также произошел инцидент с участием сотрудников ТЦК — мужчину мобилизовали прямо из маршрутного такси в районе Южного моста. Несмотря на возражения и попытки пассажиров заступиться за него, его вывели из общественного транспорта.
