Над регионами РФ за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА

Украинские войска могут остаться без возможности подвозить провизию и боеприпасы на один из участков в Курской области, где с наступлением ВС РФ увеличивается расстояние между позициями ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил военнослужащий с позывным «Барин» из отряда спецназа «Ахмат».