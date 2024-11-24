Над регионами РФ за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА

Фото: iStock/e-crow
Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 34 украинских дрона над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что 27 беспилотников уничтожили над территорией Курской области, 4 — над Липецкой областью, 2 — над Белгородской область, 1 — над Орловской областью. Иные подробности в российском оборонном ведомстве не привели.
Ранее сообщалось, что операторы БПЛА группировки ВС РФ «Север» уничтожили пять военных машин противника под Харьковом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВС РФ вошли в посёлок Раздольное в ДНР
Рогов заявил о попадании ракеты ВСУ по пустым бочкам в порту Бердянска
Конфликт на Украине перестал быть региональным, признали в Минобороны Германии
Ранее сообщалось, что операторы БПЛА группировки ВС РФ «Север» уничтожили пять военных машин противника под Харьковом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВС РФ вошли в посёлок Раздольное в ДНР
Рогов заявил о попадании ракеты ВСУ по пустым бочкам в порту Бердянска
Конфликт на Украине перестал быть региональным, признали в Минобороны Германии
Екатерина Коршунова