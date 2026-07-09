Российские штурмовики при поддержке танка без потерь взяли опорный пункт ВСУ

09 июля 2026, 00:21

Фото: iStock/Evgeny555

Российские штурмовые подразделения при поддержке танка захватили опорный пункт украинских сил, не понеся ни одной потери. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.





Танковый экипаж, действуя с закрытой огневой позиции, поддерживал наступление пехоты. Когда штурмовики начали выдвижение на рубежи атаки, наводчик-оператор ефрейтор Дмитрий Самматов с первого выстрела поразил цели противника. Взаимодействуя с воздушной разведкой, он оперативно корректировал огонь и вёл непрерывный обстрел. Это позволило штурмовой группе быстро взять позиции ВСУ.





«В результате точной стрельбы огневые точки противника на опорном пункте были разрушены, часть украинских боевиков уничтожена», — отметили в пресс-службе Минобороны России.