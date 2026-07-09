Российские штурмовики при поддержке танка без потерь взяли опорный пункт ВСУ
Российские штурмовые подразделения при поддержке танка захватили опорный пункт украинских сил, не понеся ни одной потери. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Танковый экипаж, действуя с закрытой огневой позиции, поддерживал наступление пехоты. Когда штурмовики начали выдвижение на рубежи атаки, наводчик-оператор ефрейтор Дмитрий Самматов с первого выстрела поразил цели противника. Взаимодействуя с воздушной разведкой, он оперативно корректировал огонь и вёл непрерывный обстрел. Это позволило штурмовой группе быстро взять позиции ВСУ.
«В результате точной стрельбы огневые точки противника на опорном пункте были разрушены, часть украинских боевиков уничтожена», — отметили в пресс-службе Минобороны России.Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.