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Вероятность бунта среди командного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) становится всё выше. Об этом сообщил пленный украинский офицер Александр Долматов.
До того, как попасть в плен, он командовал взводом в третьей роте 120-го батальона, входящего в 113-ю бригаду территориальной обороны Украины, передаёт ТАСС. Вместе с группой сослуживцев украинский взводный сдался российским военным в районе посёлка Золотая Нива в конце августа.
В разговоре с агентством он назвал очень высокой вероятность того, что высшее командование ВСУ повернёт оружие против киевских властей. Долматов выделил несколько причин, которые могут повлиять на именно такое развитие ситуации. Прежде всего он отметил безжалостное отношение военного руководства к личному составу, как к рядовым, так и к младшим офицерам. Также влияют на положение дел огромные потери, деморализующие солдат, и отсутствие нормальной коммуникации между подразделениями.
По словам военнопленного, в результате всего этого неудержимо падает моральный дух солдат и растёт количество дезертиров. До открытого бунта пока не дошло, но недовольство в армии нарастает, подчеркнул офицер.
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В разговоре с агентством он назвал очень высокой вероятность того, что высшее командование ВСУ повернёт оружие против киевских властей. Долматов выделил несколько причин, которые могут повлиять на именно такое развитие ситуации. Прежде всего он отметил безжалостное отношение военного руководства к личному составу, как к рядовым, так и к младшим офицерам. Также влияют на положение дел огромные потери, деморализующие солдат, и отсутствие нормальной коммуникации между подразделениями.
По словам военнопленного, в результате всего этого неудержимо падает моральный дух солдат и растёт количество дезертиров. До открытого бунта пока не дошло, но недовольство в армии нарастает, подчеркнул офицер.
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Александр Бойцов