Военнослужащий ВСУ рассказал об условиях в плену ВС РФ

Украинский военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр удивился условиям содержания и доброму отношению в российском плену. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По его словам, на Украине их убеждали, что в плену якобы будут ждать издевательства, пытки и изнасилования.