Военнослужащий ВСУ рассказал об условиях в плену ВС РФ

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Украинский военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр удивился условиям содержания и доброму отношению в российском плену. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По его словам, на Украине их убеждали, что в плену якобы будут ждать издевательства, пытки и изнасилования.
«Нормально отнеслись. Дали поесть, дали закурить. В общем, нормально. Я так и не ожидал, что такое вообще возможно. Нам рассказывали, что россияне издеваются там, насилуют. Такого ничего не было, нас не били, ничего. Нас только связали, привезли там в штаб и все. Сейчас кормят, все нормально», — поделился пленный.Александра взяли в плен на харьковском направлении чуть больше недели назад. Он рассказал, что в момент, когда они сдавались российским бойцам, на него и его группу сбросили две гранаты с украинского коптера.
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