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Руководство элитных тыловых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) направляет отряды в войска на линии соприкосновения для уничтожения мобилизованных людей. Об этом РИА Новости сообщил пленный Александр Кащук.
Он рассказал, что принадлежал к 14-й бригаде радиотехнических войск Украины, которые обслуживали радиолокационные станции под Одессой, откуда и был отправлен в прифронтовые войска в качестве мобилизованного солдата.
По словам Кащука, приказ пришел в мае. Согласно ему, все мобилизованные ВСУ попадали в пехотную часть под грифом «в командировку».
Ранее ВСУ заявили, что мобилизованные солдаты, отправленные на Покровское направление, разбежались после первого взрыва и не прошли должной подготовки.
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По словам Кащука, приказ пришел в мае. Согласно ему, все мобилизованные ВСУ попадали в пехотную часть под грифом «в командировку».
«Вот я попал в "командировку"... Потому что я мобилизованный», – посетовал пленный.
Ранее ВСУ заявили, что мобилизованные солдаты, отправленные на Покровское направление, разбежались после первого взрыва и не прошли должной подготовки.
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Александр Климов