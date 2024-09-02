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Пленный рассказал о способе элитных подразделений ВСУ расправляться с мобилизованными

Пленный Кащук сообщил о переброске мобилизованных ВСУ из тыла на передовую
02 сентября 2024, 03:51
Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Руководство элитных тыловых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) направляет отряды в войска на линии соприкосновения для уничтожения мобилизованных людей. Об этом РИА Новости сообщил пленный Александр Кащук.
Он рассказал, что принадлежал к 14-й бригаде радиотехнических войск Украины, которые обслуживали радиолокационные станции под Одессой, откуда и был отправлен в прифронтовые войска в качестве мобилизованного солдата.

По словам Кащука, приказ пришел в мае. Согласно ему, все мобилизованные ВСУ попадали в пехотную часть под грифом «в командировку».



«Вот я попал в "командировку"... Потому что я мобилизованный», – посетовал пленный.

Ранее ВСУ заявили, что мобилизованные солдаты, отправленные на Покровское направление, разбежались после первого взрыва и не прошли должной подготовки.

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#всу
#мобилизация
#украина
#плен
В Германии заявили о проблеме ВСУ в связи с атакой Курской области
02 сентября 2024, 02:30

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии сдержать наступление российских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Военный аналитик Нико Ланге рассказал об этом изданию Bild.
«Киев ослабляет свои лучшие подразделения на востоке собственной страны, чтобы иметь возможность наступать на западе России. Недоукомплектованные подразделения в Донбассе не могут противостоять русским. Украина платит высокую цену», – сообщает эксперт.

Ланге подчеркнул, что успешное наступление России в ДНР и эвакуация жителей Покровска (Красноармейска) поставили под сомнение всю военную стратегию украинских властей. По его словам, Киев пошел на очень рискованную авантюру, напав на Курскую область.

Ранее немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для канала Welt сообщил о тяжелом положении ВСУ на востоке Украины.

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#днр
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На Украине призвали отставить главу Минобороны после крещения  F-16
02 сентября 2024, 02:08

Фото: iStock/Vadym Plysiuk

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал отправить в отставку министра обороны Украины Рустема Умерова. Эти заявления Соскин сделал на своем YouTube-канале.
Таким образом он высказался о заявлении главы Министерства обороны о том, что отставка командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука*не имеет никакого отношения к сбитому истребителю F-16. По словам Соскина, заявление Умерова о ротации кадров – очень наглая отговорка и словесный бред.

«После этого его надо просто выгнать с должности министра обороны. На Украине не было более некомпетентного, провального и неудачного министра обороны, чем этот Умеров», – высказался бывший советник Кучмы.

Ранее, 28 августа, стола известно об уничтожении первого F-16 ВСУ. Предполагалось, что истребитель находился на военном аэродроме в Хмельницкой области. Позже украинские военные признали потерю F-16 и его пилота Алексея Меся.

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* внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
#всу
#истребитель f-16
#аэродром
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На Западе сообщили о приближении ВС РФ к Красноармейску
02 сентября 2024, 01:30

Фото: iStock/Anna_Anikina

Важный логистический центр в Красноармейске Донецкой народной республики (ДНР) находится в критическом положении вследствие атаки российских войск. Военный обозреватель Дэвид Экс пишет об этом в своей статье в журнале Forbes.
«Теперь между наступающими русскими и Покровском осталась только одна главная траншея. Город с довоенным населением в 60 000 человек в большой беде», – сообщается в публикации.

Экс также признал, что небольшое количество подкреплений ВСУ, отправленных в этот район, могут не помочь удержанию города.

Ранее Экс заявил, что элитная 47-я механизированная бригада ВСУ поредела в ходе боев в красноармейском районе; это подразделение численностью 2 000 бойцов было переброшено на восток Украины в феврале с 31 танком M-1 Abrams. На сегодняшний день, возможно, осталась только половина этих танков.

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#днр
#красноармейск
#всу
#украина
#логистика
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Алаудинов сообщил об атаках бойцов ВСУ в ходе нападения на Курскую область
02 сентября 2024, 01:00

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались взять под контроль российские позиции в Курской области, но их атака успешно отбита. Об этом сообщил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, украинские военные до сих пор не смогли эвакуировать всех раненых с поля боя.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС России совершили мощный прорыв под Угледаром. Подразделения российской армии перерезали главный путь снабжения украинских боевиков – трассу на Константиновку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Энергетики сообщают о серьезных повреждениях после серии взрывов в Харькове
Украина сообщила о повреждении инфраструктуры после взрывов в Харькове
01 сентября 2024, 21:06

После серии взрывов в Харькове пострадала инфраструктура. Об этом сообщил глава харьковской областной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале 1 сентября.
По данным чиновника, объект энергетики серьезно пострадал, сейчас ликвидируют последствия. О столбах дыма и и шести взрывах также сообщали местные СМИ.

Известно, что под удары попал склад с боеприпасами на заводе ЖБК-5, занятый ВСУ дворец спорта, а также полигон, где могли находиться иностранные военные инструкторы. Предупреждение о воздушной тревоге действует в шести областях Украины.

В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что вооруженные силы наносят высокоточные удары непосредственно по местам скопления ВСУ, военным объектам и инфраструктуре, а не по гражданским.

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ВСУ над Курской областью распыляют непонятный газ, рассказал Алаудинов
Алаудинов: ВСУ над Курской областью распыляют непонятный газ с дронов
01 сентября 2024, 20:16

Фото: Минобороны РФ

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что ВСУ распыляют с дронов непонятный газ над Курской областью. По данным военных, вещество распылял гексакоптер «Баба-яга».
«С этой «Бабы Яги» все время сбрасывают газ, какой-то непонятный. Но если прямо сказать, противник продолжал сегодня безрезультатные попытки продвинуться. Несет очень большие потери», – сказал Алаудинов в своем Telegram-канале.



Аллаудинов также заявил об ощутимых потерях ВСУ на участке «Ахмата» в Курской области. Согласно отчету, войска противника пересматривают свою стратегию.

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Курская область 1 сентября: ответ России на вторжение ВСУ и сексуальное насилие над мирными жителями
01 сентября 2024, 19:13

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

В Курском приграничье украинская группировка продолжает сохранять свое присутствие. ВСУ несут большие потери среди личного состава и техники, но не оставляют свои позиции. Кроме того, среди группировки противника все чаще замечаются наемники из других стран. О последних событиях в Курской области расскажет редакция «Радио 1».

Прорыв в Курской области

Фото: istock/Zeferli

Военный корреспондент Александр Коц сообщил о героической гибели комбата с позывным Отмель, который защищал «Брестскую крепость» в исправительной колонии ИК-11 в Курской области. На протяжении почти двух недель военнослужащие батальона удерживали свои позиции в окружении, не позволяя Вооруженным силам Украины продвигаться глубже в Курскую область. Коц отметил, что военные оказались зажаты в женской колонии и решили пойти на прорыв. Они успешно выполнили свою задачу, обеспечив время для подхода резервов к границе.

Военкор добавил, что морские пехотинцы и десантники из пришедшего подкрепления вступили в бой, сменив обескровленный батальон. В тот момент комбат Отмель считался пропавшим без вести, но позже вышедшие из окружения бойцы подтвердили его гибель.

Комбат прекрасно осознавал, что для его бойцов женская колония стала Брестской крепостью. Хотя ему не удалось прорваться к ним, он до последнего момента пытался предотвратить замыкание кольца вокруг тюрьмы, чтобы у его людей оставался хоть какой-то шанс. Ценой своей жизни Отмель обеспечил батальону возможность вернуться к своим.

Потери ВСУ на Курском направлении


Украинская группировка за сутки понесла потери до 360 человек, убитыми и ранеными, а также утратила 23 единицы бронетехники. Об этом стало известно 1 сентября из сообщения Минобороны.

Среди уничтоженной техники противника — четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и 16 боевых бронированных машин. Также были поражены шесть артиллерийских орудий, три миномета, станции радиоэлектронной и радиолокационной борьбы, а также семь автомобилей.

С начала боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8,5 тысячи военнослужащих и свыше 80 танков, уточнили в ведомстве.

Фото: istockphoto / Vladislav Stepanov

Насилие над жителями Курской области


Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в интервью РИА Новости, что украинские радикалы и наемники совершают акты сексуального насилия против мирных жителей Курской области. Он подчеркнул, что Киев отправил в этот регион «весь сброд» из националистических группировок, которые участвуют в атаках на Курскую область. Мирошник считает, что украинский президент Владимир Зеленский пытается избавиться от них, отправляя на утилизацию.

В Кремле рассказали об ответе России на вторжение ВСУ


Ответ России на вторжение ВСУ в Курскую область уже осуществляется и будет продолжен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Во время беседы Зарубин напомнил, что Владимир Путин обещал украинским властям адекватный ответ на их атаки. Журналист поинтересовался, когда станет ясно, каким образом российское руководство планирует реагировать на эти действия.

«Ответ уже имеет место, и это не разовое событие», — ответил Песков.

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Стало известно об аномальном ударе по ВСУ в Угледаре
«Военная хроника»: ВС России наносят аномально мощный удар по ВСУ в Угледаре
01 сентября 2024, 18:39

Фото: iStock/dzika_mrowka

ВС России наносят аномально мощный удар по укреплениям украинской армии в Угледаре. Об этом информирует Telegram-канал «Военная хроника».
Отмечается, что российская армия наносит мощные удары по укрепрайону противника с субботы, 31 августа. Под авиаудары бойцов ВС РФ попали позиции в районе шахты «Южно-Донбасская № 1» и профилактория 3-й шахты.

Согласно информации источника, передний край обороны ВСУ вдоль дороги «как будто решили сравнять с землей.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В России арестовали счета и недвижимость украинского магната Ахметова
В России арестовали 1,5 км железной дороги украинского бизнесмена Ахметова
01 сентября 2024, 18:38

Автор фото: Istockphoto/Sergei Ramiltsev

В России арестовали имущество компании «Метинвест Евразия», которая принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. Среди арестованных активов есть участок железной дороги в Белгородской области, протяженностью 1,5 км.
Металлургический холдинг «Метинвест» входит в состав группы SCM Holdings Limited, которой владеет Ахметов. По данным следствия, руководство «SCM» финансировало военных на Украине – деньги перечисляли через зарегистрированный в Москве «Метинвест». Это и стало причиной ареста активов.

Арест наложили на доли в ряде компании, счета в банках, автомобили , продукцию, недвижимость в Крыму и шесть железнодорожных путей. Также арестован земельный участок в Белгороде площадью 75 000 квадратных метров, сообщает РИА Новости. Представители металлургической компании пытались оспорить решение суда, но безуспешно. Арест продлили до 2 декабря.

Ранее украинский магнат Ахметов подал на Россию иск в ЕСПЧ за убытки в ДНР и ЛНР с 2014 года. Там же указывалась потеря «Азовстали».

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