Пленный солдат Рябина: ВСУ били по своим бойцам, сдавшимся в плен

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Вооруженные силы Украины совершили удар беспилотником «Баба-яга» по собственным бойцам, сдавшимся в плен в Курской области. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Вячеслав Рябина в беседе с РИА Новости.
«Украинская армия при помощи тяжелого ночного дрона-бомбардировщика «Баба-яга» и 120-миллиметрового миномета пытались уничтожить группу сдавшихся в плен в Курской области украинских десантников», — говорится в сообщении.
По словам Рябины, он являлся бойцом 95-й десантно-штурмовой бригады. Вместе с двумя сослуживцами он принял решение сдаться в плен, как на них стали сбрасываться боеприпасы. К тому же по ним велась стрельба из 120-миллиметрового миномета.
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