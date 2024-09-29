Пленный Шевченко заявил, что хотел сбежать из ВСУ в первый день

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Пленный украинский военный Максим Шевченко заявил, что хотел сбежать из рядов ВСУ уже в первый день. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно словам Шевченко, командование украинской армии абсолютно не ценит солдат и относится к ним, «как к мясу». Пленный отметил, что Киев намерен достичь победы любой ценой, несмотря на огромное количество жертв.
Однако «победой там и не пахнет», добавил Шевченко. Он сообщил, что на финансирование боевых действий выделяются большие средства, но военные этих денег не видят.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Однако «победой там и не пахнет», добавил Шевченко. Он сообщил, что на финансирование боевых действий выделяются большие средства, но военные этих денег не видят.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова