ПВО России уничтожила три украинских беспилотника над Белгородской областью
Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны России уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, которые пытались пересечь воздушное пространство над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Данный инцидент подчеркивает продолжающееся напряжение в регионе, которое сохраняется с момента объявления президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года о начале специальной военной операции на территории Украины. Цели этой операции, по словам президента, заключаются в демилитаризации и денацификации Украины, а также в защите мирного населения от насилия и геноцида, которому они подвергались со стороны киевского режима на протяжении последних восьми лет.
Российские власти продолжают принимать меры для обеспечения безопасности и защиты своих границ в условиях продолжающегося конфликта.
Ранее американский аналитик Марк Слебода высказал мнение, что киевский режим продолжит военные действия, не обращая внимания на растущие потери среди украинского населения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: