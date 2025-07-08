ПВО России уничтожила три украинских беспилотника над Белгородской областью

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Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны России уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, которые пытались пересечь воздушное пространство над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.



Данный инцидент подчеркивает продолжающееся напряжение в регионе, которое сохраняется с момента объявления президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года о начале специальной военной операции на территории Украины. Цели этой операции, по словам президента, заключаются в демилитаризации и денацификации Украины, а также в защите мирного населения от насилия и геноцида, которому они подвергались со стороны киевского режима на протяжении последних восьми лет.

Российские власти продолжают принимать меры для обеспечения безопасности и защиты своих границ в условиях продолжающегося конфликта.

Ранее американский аналитик Марк Слебода высказал мнение, что киевский режим продолжит военные действия, не обращая внимания на растущие потери среди украинского населения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Дарья Осипова

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