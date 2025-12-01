ФСБ: в Крыму предотвратили убийство по заданию Киева старшего офицера МО
ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Крыму. Об этом пишет РИА Новости.
По данным ведомства, украинские спецслужбы планировали убийство старшего офицера Министерства обороны России. Завербованный гражданин Украины должен был подорвать военнослужащего в его личном автомобиле. Для этого ему передали взрывное устройство.
ФСБ продолжает расследование инцидента и собирает информацию о возможных связях с украинскими властями. Ситуация под контролем, безопасность граждан остается приоритетом.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили готовившийся Киевом теракт на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Московской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
