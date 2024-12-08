В Курской области сильные взрывы

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В небе над Курском и Курчатовом работает система ПВО, а жители сообщают о сильных взрывах. Об этом пишет telegram-канал Shot.
«Жители Курска и Курчатова сообщают о громких взрывах. В эти минуты активно работает ПВО» — передают в издании.
По данным telegram-канала, первые взрывы жители региона услышали в районе 4 часов утра. Следом произошло еще несколько хлопков в промежутке от 1 до 2 минут. В Shot отметили, что средства ПВО уже ликвидировали несколько воздушных целей.
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