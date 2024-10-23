На Украине решили лишить бронирования миллион человек для новой мобилизации

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На Украине постановили задачу лишить бронирования миллион человек для новой мобилизации. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на источнике в правительстве. Отмечается, что соответствующее поручение дал Владимир Зеленский.
По данным издания, на данный момент на Украине примерно 1,5 миллиона имеют бронь от мобилизации, чем оказались недовольны власти, наблюдая недобор личного состава в военкоматах.
Сообщается, что все личные данные забронированных сотрудников есть у военкомов, им нужно лишь массово лишить компании права на отсрочку, после чего мобилизовать их.
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«По словам источников <…>, поставлена задача уменьшить число забронированных работников на миллион человек, а лишившихся брони — отправить в ТЦК для последующей мобилизации», — приводят в издании слова собеседника.
Сообщается, что все личные данные забронированных сотрудников есть у военкомов, им нужно лишь массово лишить компании права на отсрочку, после чего мобилизовать их.
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Данил Пономарев