Подполье сообщило об ударе по складу со снарядами и ракетами в порту в Одессе

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Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что военные ВС РФ нанесли удар по складу со снарядами и ракетами ВСУ в порту в Одессе. Об этом информирует РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
По его словам, происходит множественная и мощная детонация. Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе прогремели взрывы. Он призвал местных жителей оставаться дома.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«В 13:45 в Одессе услышали мощный взрыв. Прилет в порт в районе Пересыпь. Попадание в склад, который буквально вчера загрузили снарядами и ракетами», — сказал он.
По его словам, происходит множественная и мощная детонация. Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе прогремели взрывы. Он призвал местных жителей оставаться дома.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова