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Направленные в Великобританию в целях обучения военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) на самом деле практически ничему не научились. Об этом заявил пленный украинский солдат Евгений Кириллов.
По его словам, его забрали в военкомат прямо на улице, когда он возвращался домой с работы. Парень пытался рассказать военкомам, что у него проблемы с почками, а кроме того имеется непогашенная судимость. Однако ему сказали, чтобы он не парился, так как сейчас в армию забирают абсолютно всех.
Военную подготовку новобранец проходил в Великобритании. Там украинцев обучали зачистке окопов в составе малых штурмовых групп и пытались привить медицинские навыки. Однако большая часть обучения проходила с использованием холостых патронов и деревянных гранат. По словам Кириллова, толком он там ничему не научился. Англичане не предоставляли курсантам ни стрельбищ, ни одежды, ни полноценного питания. Иногда были даже перебои с питьевой водой.
Украинский солдат не скрывает того, что доволен своим пленением. Он надеется, что после обмена вернётся домой и больше не собирается воевать.
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Военную подготовку новобранец проходил в Великобритании. Там украинцев обучали зачистке окопов в составе малых штурмовых групп и пытались привить медицинские навыки. Однако большая часть обучения проходила с использованием холостых патронов и деревянных гранат. По словам Кириллова, толком он там ничему не научился. Англичане не предоставляли курсантам ни стрельбищ, ни одежды, ни полноценного питания. Иногда были даже перебои с питьевой водой.
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Александр Бойцов