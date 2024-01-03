Командир ВСУ сделал шокирующее признание о российской армии

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Командир батальона третьей штурмовой бригады с позывным Ролло заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации оснащены лучше ВСУ. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
«Российская армия ничем не хуже украинской, даже лучше. Технологически лучше оснащена, больше техники, лучше оружие, лучше снаряжение, чем у украинской», — заявил он.Командир отметил, что в РФ лучше госпрограммы по снаряжению и обеспечению армии.
«Не нужно недооценивать противника, это очень серьезный противник. Серьезнее, чем большинство армий мира», — отметил Ролло.Ранее в Минобороны заявили, что четверо российских бойцов двое суток успешно отражали атаки ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак