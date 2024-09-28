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Пехотинцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед отправкой в бой получали боеприпасы не того калибра. Об этом в интервью РИА Новости заявил военнопленный из 41-й механизированной бригады Ярослав Маласчук.
«Сказали, что мы меняем 95-ую бригаду и сидите, это не окоп, это яма, и сидите в яме наблюдайте. Простая яма, куча патронов не к нашему оружию – это точно было», – рассказал Маласчук.
По его словам, он взял с собой автомат АК-74. В то же время солдаты, уже находившиеся в этом районе, поняли, что им выдали патроны к пулемету более крупного калибра.
Ранее пленный солдат ВСУ Василь Козуб призвал своих соотечественников покинуть республику в связи с ухудшением ситуации в стране. По словам бойца, его мобилизовали на улице сотрудники ТЦК (аналог военкомата). Командование пообещало отправить его в зону боевых действий и скорую ротацию, но этого не произошло.
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