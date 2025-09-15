Пленный солдат ВСУ рассказал о проблеме с латиноамериканскими наемниками
Многие латиноамериканские наемники уже расторгли контракты с ВСУ из-за поголовной отправки на фронт и больших потерь. Об этом рассказал пленный военнослужащий 203-го батальона 108-й отдельной бригады территориальной обороны Украины Алексей Петраков, пишет ТАСС.
По его словам, изначально наемники романтизировали войну и не были готовы к обстрелам, что привело к большому количеству потерь. Это вызвало у иностранцев шок, и многие из них разорвали контракты еще до того, как попали в батальон.
Некоторые латиноамериканцы, несмотря на знание русского языка, предпочитают скрывать это, так как таких бойцов чаще всего отправляют на передовую линию, заключил Петраков.
