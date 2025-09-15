Российские войска освободили Ольговское в Запорожской области
Российские военнослужащие освободили село Ольговское в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Населенный пункт в результате наступательных действий освободили подразделения группировки войск «Восток», уточнили в военном ведомстве. Бойцы ВС России уничтожили до 260 человек личного состава подразделений ВСУ.
Также противник потерял два танка, добавили в Минобороны России.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
