Российские военные взяли в плен под Угледаром офицеров ВСУ

Фото: istockphoto/Valeriia Sivakova
Под Угледаром в плен российским военным сдались двадцать солдат Вооруженных сил Украины, в том числе двое офицеров. Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что основная часть сдавшихся — это солдаты 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, которые стараются удерживать оборону на угледарском направлении.
Сообщается, что среди сдавшихся есть раненые, которым оказывается необходимая медицинская помощь. Пленные рассказали, что мобилизовали их несколько недель назад. На линии боевого соприкосновения они находятся от одного дня до двух недель. По их словам, они запрашивали помощь командования, но ее не последовало.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее российские военные штурмовых подразделений Вооруженных сил РФ рассказали о боях, которые ведутся близ населенного пункта Часов Яр. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что среди сдавшихся есть раненые, которым оказывается необходимая медицинская помощь. Пленные рассказали, что мобилизовали их несколько недель назад. На линии боевого соприкосновения они находятся от одного дня до двух недель. По их словам, они запрашивали помощь командования, но ее не последовало.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее российские военные штурмовых подразделений Вооруженных сил РФ рассказали о боях, которые ведутся близ населенного пункта Часов Яр. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова