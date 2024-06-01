Пленный солдат ВСУ заявил о сдаче в плен после атаки украинского дрона

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Пленный боец ВСУ Юрий Водян рассказал изданию РИА Новости, что его подразделение атаковал свой же дрон, после которого солдаты приняли решение сдаться.
По его словам, командование ВСУ отправило группу пехоты на штурм российских позиций. Когда бойцы высадились, их атаковал дрон. Все солдаты получили ранения, однако военачальники запретили отступать и приказали идти на захват.
В какой-то момент группе ВСУ удалось укрыться в полуразрушенном доме, однако через окно туда залетел дрон, чтобы «положить всех на месте». По словам военнопленного, БПЛА летел с украинских позиций.
Дрон удалось сбить одному из бойцов. После этого выжившие украинские солдаты сдались в плен.
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В какой-то момент группе ВСУ удалось укрыться в полуразрушенном доме, однако через окно туда залетел дрон, чтобы «положить всех на месте». По словам военнопленного, БПЛА летел с украинских позиций.
Дрон удалось сбить одному из бойцов. После этого выжившие украинские солдаты сдались в плен.
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Анастасия Хохлова