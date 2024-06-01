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Пленный солдат ВСУ заявил о сдаче в плен после атаки украинского дрона

01 июня 2024, 08:13
Фото: istockphoto/Irina Piskova

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Пленный боец ВСУ Юрий Водян рассказал изданию РИА Новости, что его подразделение атаковал свой же дрон, после которого солдаты приняли решение сдаться.
По его словам, командование ВСУ отправило группу пехоты на штурм российских позиций. Когда бойцы высадились, их атаковал дрон. Все солдаты получили ранения, однако военачальники запретили отступать и приказали идти на захват.

В какой-то момент группе ВСУ удалось укрыться в полуразрушенном доме, однако через окно туда залетел дрон, чтобы «положить всех на месте». По словам военнопленного, БПЛА летел с украинских позиций.



Дрон удалось сбить одному из бойцов. После этого выжившие украинские солдаты сдались в плен.

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«РВ»: ВС России нанесли комбинированный удар по энергообъектам на Украине
01 июня 2024, 08:51

Фото: iStock/maki_shmaki

Бойцы российской армии в ночь на 1 июня нанесли массированный удар по объектам на территории Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Согласно информации источника, атака носила комбинированный характер. В сторону западных регионов были запущены дроны «Герань», в районе Днепра, Запорожья и Николаева беспилотники задействовались вместе с ракетами «Калибр» и «Кинжал».

Отмечается, что целью российской армии стали энергетические объекты, в особенности крупнейшее в Европе газохранилище, которое находится рядом с городом Стрыя во Львовской области.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Гладков: ВСУ обстреляли село Беленькое в Белгородской области
01 июня 2024, 08:39

Фото: iStock/zabelin

Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале, что под обстрел ВСУ попало село Беленькое в Белгородской области.
По словам губернатора, повреждения получили семь частных домов. В результате атаки противника в них выбило окна, а также оказались посечены кровли и хозпостройки.

Гладков заключил, что никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили два кассетных боеприпаса по Горловке. В районе 20:05 были зафиксированы два запуска кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#белгородская область
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#вс рф
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Движение в районе ДнепроГЭС перекрыли после сообщений о взрывах в Запорожье
Патрульная полиция сообщила, что движение в районе ДнепроГЭС было перекрыто
01 июня 2024, 08:28

Фото: iStock/RamonCast

В районе Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) было приостановлено движение. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции подконтрольной Киеву части Запорожской области, пишет РБК.
По информации издания, перед ограничением проезда появились сведения о взрывах в Запорожье. Информацию позже подтвердил Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в регионе прозвучала серия взрывов. Причиной инцидента мог стать ракетный удар.

В настоящее время движение по-прежнему не возобновлено.

Ранее в Минэнерго Украины сообщили о серии взрывов и повреждении объектов энергетической инфраструктуры сразу в нескольких регионах страны, в том числе и в Запорожской области.

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Инструктор из США: Мы учим военных ВСУ получать удовольствие от убийства
01 июня 2024, 08:26

Фото: iStock/Im Yeongsik

Подполковник ВС США в отставке Дэвид Гроссман заявил, что американские инструкторы учат военных украинской армии получать удовольствие от убийства противника. Об этом сообщает «Первый западный».
Гроссман отметил, что на получение удовольствия от убийства врага нацелены все западные техники подготовки солдат. По его мнению, западная армия смогла выработать этот условный рефлекс у военнослужащих.

Ранее сообщалось, что артиллеристы российской группировки «Север» огнем из реактивной системы залпового огня «Ураган» накрыли место, где украинские боевики заряжали РСЗО БМ-21 «Град» в одном из тыловых районов под Харьковом.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Карлсон предрек исчезновение Украины за 50 лет из-за предательства США
Карлсон: Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет из-за предательства США
01 июня 2024, 08:05

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет из-за предательства США. Об этом Карлсон сообщил во время беседы с сыном экс-президента Штатов Дональдом Трампом — младшим, которую он разместил на своей странице в социальной сети X.
По словам американского журналиста, Вашингтон уже распродает украинские земли иностранным инвесторам. Карлсон отметил, что Штаты также заполнят Украину мигрантами из третьего мира.

Трамп — младший, комментируя высказывания журналиста, подчеркнул, что не понимает, что действующая американская власть имеет в виду под «победой на Украине».

Ранее Карлсон сообщил, что у Украины отсутствуют шансы победить государство, население которого на сто млн человек больше, а производственные мощности военно-промышленного комплекса гораздо значительнее, чем у нее.

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Подполье: при ударе по объекту в Одессе поражены разведкорабль и катер ВСУ
01 июня 2024, 07:50

Фото: iStock/dzika_mrowka

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что средний разведывательный корабль и катер Военно-морских сил Украины получили повреждения в порту Одессы, передает РИА Новости.
Уточняется, что в результате атаки есть погибшие и раненые среди солдат. По словам Лебедева, на место прибыло большое число медиков.

Примечательно, что Военно-морские силы Украины пытаются маскировать военные корабли под гражданские суда и регулярно меняют их местоположение в порту.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#спецоперация
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В МВФ заявили о скором принятии решения о новом транше для Украины
МВФ: решение по траншу для Украины в размере $2,2 млрд примут в ближайшие недели
01 июня 2024, 07:25

Фото: iStock/Andrii Atanov

Международный валютный фонд примет окончательное решение о новом транше для Украины, размер которого составит 2,2 миллиарда долларов в ближайшие недели. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Уточняется, что обсуждение очередного транша произошло в конце прошлого месяца в Варшаве. Сотрудники МВФ и киевские власти достигли предварительного соглашения по четвертому обзору механизма расширенного кредитования.

В МВФ уверены, что в настоящее время Украина выполнила поставленные организацией цели. По мнению организации, украинская экономика показала устойчивый рост до I квартала текущего года.

Ранее сообщалось, что администрация США собирается объявить о выделении Киеву пакета военной помощи в 275 миллионов долларов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе
Ростех создал первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе «Депеша»
01 июня 2024, 07:17

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе «Депеша», который управляется через джойстик и FPV-шлем. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.
Уточняется, что робот предназначен для поражения живой силы и техники противника, а также укреплений типа «зубы дракона». На сегодняшний день данная модель машины проходит всесторонние испытания, в особенности в зоне проведения специальной военной операции.

Одна из ключевых характеристик машины — это грузоподъемность. У «Депеши» эта характеристика составляет 150 кг. Уточняется, что роботы-камикадзе могут минировать местность.

Ранее сообщалось, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС РФ. Носителями «Булавы» станут атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения.

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Артиллеристы группировки «Север» накрыли место, где солдаты ВСУ заряжали «Град»
01 июня 2024, 07:03

Фото: iStock/aapsky

Командир расчета «Урагана» группировки с позывном «Карат» заявил, что артиллеристы российской группировки «Север» огнем из реактивной системы залпового огня «Ураган» накрыли место, где украинские боевики заряжали РСЗО БМ-21 «Град» в одном из тыловых районов под Харьковом. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам «Карата», обнаружить цель удалось благодаря разведывательным данным. Атака со стороны ВС РФ длилась на протяжении трех с половиной минут.




Командир подчеркнул, что место, где производилась зарядка боевой машины ВСУ, находилось на удалении 25 километров в тыловой зоне.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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