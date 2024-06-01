В ВСУ отменили лимиты на использование боеприпасов

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняло ограничения на применение боеприпасов.
«Поставки, которых они [украинцы] так долго ждали, пришли и лимиты на использование боеприпасов сняты украинским командованием», – рассказал Марочко.
В то же время эксперт считает, что возросшая активность украинцев обернется для них «очередными потерями».
В середине мая боец ВСУ с позывным Ронин описал положение в армии фразой «оружие есть, стрелять некому».
Читайте также:
Украинцы пожаловались на размер взяток за выезд из страны
В подконтрольном Украине Запорожье прогремели взрывы
В ЛНР рассказали об участках фронта с самыми активными боями
Александр Климов