Пленный Сорока рассказал что 38-я бригада ВСУ сдается в плен целыми взводами
Военнослужащий Юрий Сорока из 38-й бригады рассказал о решении сдаться в плен. Он услышал по рации, что около 30 его сослуживцев капитулировали. Об этом пишет РИА Новости.
Украинский боевик и его товарищи приняли решение покинуть свои позиции и искать укрытие. После этого солдаты переоделись в гражданскую одежду и провели время в подвале, ожидая, когда к ним подойдут российские бойцы. Юрий отметил, что его мобилизовали 3 сентября.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: