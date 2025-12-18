Пленный Сорока рассказал что 38-я бригада ВСУ сдается в плен целыми взводами

18 декабря 2025, 08:35

Фото: iStock/Vadym Plysiuk

Военнослужащий Юрий Сорока из 38-й бригады рассказал о решении сдаться в плен. Он услышал по рации, что около 30 его сослуживцев капитулировали. Об этом пишет РИА Новости.