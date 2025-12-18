Силовики предотвратили задумывавшийся Киевом теракт в людном месте в Волгодонске
Силовики России остановили подготовку теракта в Волгодонске, Ростовская область. ФСБ совместно с МВД провели антитеррористические мероприятия и выявили угрозу, исходившую от украинских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости.
Операция сосредоточилась на местах массового скопления людей и объектах критической инфраструктуры. Правоохранительные органы эффективно организовали меры безопасности, что позволило избежать трагедии.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: