Силы ПВО ночью уничтожили 77 БПЛА ВСУ над регионами России

18 декабря 2025, 07:47

Фото: iStock/NiseriN

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 17 на 18 декабря. Они перехватили 77 беспилотников, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.