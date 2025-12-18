Силы ПВО ночью уничтожили 77 БПЛА ВСУ над регионами России
Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 17 на 18 декабря. Они перехватили 77 беспилотников, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Из них 47 дронов сбили в период с 23:00 до 07:00. Удары пришлись на Брянскую, Белгородскую, Ростовскую области, а также акваторию Черного моря и Крым.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
