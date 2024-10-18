Пленный сотрудник ТЦК рассказал о том, как попал на передовую

Руслан Тагеев, сотрудник районного ТЦК Киевской области, который сдался в плен российским военным, заявил, что оказался на передовой обманом со стороны своего командира.
В интервью корреспонденту РИА Новости он рассказал, что командир роты убеждал его и сослуживцев, что они не будут участвовать в боевых действиях.
Однако на самом деле их группа оказалась в ситуации, которая резко отличалась от обещанного. Тагеев рассказал, что ночью они зашли на позиции, которые в итоге оказались обычной ямой. Утром их атаковали российские войска, и он сдался в плен.
Он служил в броварском РТЦК с начала специальной военной операции в 2022 году до 3 сентября 2024 года, когда, несмотря на проблемы со здоровьем, его отправили в 58-ю бригаду ВСУ на Донецком направлении для получения боевого опыта. В начале сентября Тагеев получил приказ о ротации, чтобы заменить своих сослуживцев на передовых позициях под Покровском.
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«Я шел с мыслями… Командир сказал: "Пацаны, надо просто выйти, потому что там ребята сидят по двадцать с лишним дней". Мне стало жалко их. Он уверял, что у нас не боевые позиции, и мы просто будем наблюдать», — поделился Тагеев.
Однако на самом деле их группа оказалась в ситуации, которая резко отличалась от обещанного. Тагеев рассказал, что ночью они зашли на позиции, которые в итоге оказались обычной ямой. Утром их атаковали российские войска, и он сдался в плен.
Он служил в броварском РТЦК с начала специальной военной операции в 2022 году до 3 сентября 2024 года, когда, несмотря на проблемы со здоровьем, его отправили в 58-ю бригаду ВСУ на Донецком направлении для получения боевого опыта. В начале сентября Тагеев получил приказ о ротации, чтобы заменить своих сослуживцев на передовых позициях под Покровском.
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Елена Перлова