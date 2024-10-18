Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, предупредил, что размещение ядерного оружия на Украине станет серьезной ошибкой Запада и приведет к глобальной угрозе безопасности.
Рогов отметил, что такие действия могут поставить под удар не только Россию, но и европейские страны, потому что усугубят напряженность в регионе.
Он также подчеркнул, что без активного участия и поддержки со стороны западных стран Киев не сможет быстро создать ядерное оружие. По его мнению, пока еще есть шанс избежать ядерной эскалации, если международное сообщество сделает шаг назад и предотвратит опасные действия Украины.
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«Размещение ядерного оружия на территориях, контролируемых режимом Зеленского, — это не просто ошибка, это шаг, который может ввергнуть мир в непредсказуемый конфликт. Запад должен осознать опасность и пересмотреть свою политику, пока еще не поздно», — заявил Рогов РИА Новости.
Он также подчеркнул, что без активного участия и поддержки со стороны западных стран Киев не сможет быстро создать ядерное оружие. По его мнению, пока еще есть шанс избежать ядерной эскалации, если международное сообщество сделает шаг назад и предотвратит опасные действия Украины.
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Елена Перлова