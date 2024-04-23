Пленный: ВСУ обстреливали из минометов военных, которые шли сдаваться

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ВСУ обстреливали из минометов сослуживцев, которые шли сдаваться. Об этом рассказал РИА Новости пленный Андрей Бабенко.
«При очередном обстреле наших позиций мы спрятались в блиндаж, чтобы переждать удар, но штурмовая группа подобралась к нам и взяла нас в плен», — рассказал он.
Бабенко отметил, что военные Вооруженных сил Украины сложили оружие и вышли с поднятыми руками. Они хотели остаться в живых. Когда командование увидело, что они сдаются, по ним открыли огонь. Пленный отметил, что российские военные прикрыли сдавшихся от обстрела.
Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что некоторые украинские военнопленные просят российское гражданство. Он привел в пример бывшего бойца ВСУ, который добровольно сдался в плен и перешёл на сторону ВС РФ, после чего обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова