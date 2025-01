Пленный украинец рассказал о подрыве ВСУ своего же командира за сдачу в плен

Об этом сообщает газета The New York Times. В публикации отмечается, что в их число вошла программа Uniting for Ukraine. Она позволяла гражданам Украины въезжать на территорию США при наличии у них финансовых спонсоров. Уже к сентябрю 2023 года в Штаты переехали более 150 тысяч украинцев. Новая директива американской администрации требует немедленно прекратить принятие «окончательных решений» по заявлениям, ранее поданным иммигрантами.Решение о приостановке действия программ было принято в рамках пересмотра их законности и возможного полного прекращения. Представители администрации Дональда Трампа заявили, что многие из таких программ изначально не соответствовали законодательству. Президент подписал указ, который требует закрытия программ, не соответствующих новой миграционной политике.Мексика отказалась принимать депортационный рейс из СШАReuters: агентство США по международному развитию USAID заморозило помощь Киеву Госсекретарь США Рубио остановил финансовую поддержку Украины на 90 дней