Пленный украинец рассказал о подрыве ВСУ своего же командира за сдачу в плен

Фото: istockphoto/Sinenkiy
Минобороны РФ опубликовало видео, на котором украинский солдат рассказал, как его командира взорвали дроном сослуживцы за сдачу подразделения в плен.
Военнопленного зовут Сергей Щерба, он долго избегал прохождения военной службы, ездил в другие регионы к родне или отсиживался на даже, но все же был призван и попал в зону боевых действий.
В первый его боевой выход российские военнослужащие начали штурмовать опорник, рассказывает Щерба. Украинских военных оглушили дронами, они ничего не слышали и не понимали, что идет штурм позиций, пока не услышали русскую речь с предложением сдаться.
Военнопленный также рассказал, что программа подготовки мобилизованных в ВСУ максимально сокращена, с 12 месяцев до одного. Инструкторы плохо понимают, чему обучать новобранцев. В инженерном отношении подготовка позиции ВСУ была очень слабой: вместо наката из бревен и земли использовалась полиэтиленовая пленка, которая могла разве что спасти от осадков, но не от артиллерийских обстрелов или сбросов с беспилотников.
Читайте также:
Боец ВС РФ рассказал, как командир ВСУ ошибся этажом в многоэтажке и попал в плен
Зачистка территории в Великой Новоселке, освобождение Тимофеевки и активное наступление в Курской области: последние новости СВО
Боевики ВСУ попали в котел в Великой Новоселке в ДНР
В первый его боевой выход российские военнослужащие начали штурмовать опорник, рассказывает Щерба. Украинских военных оглушили дронами, они ничего не слышали и не понимали, что идет штурм позиций, пока не услышали русскую речь с предложением сдаться.
«Старший у нас был Петрович, он — капитан, его же, когда нас, пленных, вели, FPV-дрон взорвал, который подлетел прямо к ногам. Все поняли, что это украинский дрон», — сказал Щерба.
Военнопленный также рассказал, что программа подготовки мобилизованных в ВСУ максимально сокращена, с 12 месяцев до одного. Инструкторы плохо понимают, чему обучать новобранцев. В инженерном отношении подготовка позиции ВСУ была очень слабой: вместо наката из бревен и земли использовалась полиэтиленовая пленка, которая могла разве что спасти от осадков, но не от артиллерийских обстрелов или сбросов с беспилотников.
Читайте также:
Боец ВС РФ рассказал, как командир ВСУ ошибся этажом в многоэтажке и попал в плен
Зачистка территории в Великой Новоселке, освобождение Тимофеевки и активное наступление в Курской области: последние новости СВО
Боевики ВСУ попали в котел в Великой Новоселке в ДНР
Александр Бойцов