Украина умалчивает о своих потерях в конфликте с Россией, чтобы скрыть провалы руководства на фронте и не допустить социального взрыва в обществе. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Однако, по его словам, такие методы все равно тщетны, так как происходящее на фронте говорит само за себя.