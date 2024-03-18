Стало известно, какие бойцы ВСУ попадают в плен на Запорожском направлении

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В плен к ВС РФ на Запорожском направлении всё чаще попадают бойцы ВСУ, которым более 50 лет. Об этом рассказал командир штурмовой роты 291-го гвардейского полка группировки «Днепр», кавалер ордена Мужества с позывным «Алтай».
«Противник у нас в данный момент поредел. Пленных брали не так давно, смущает, конечно, их возрастная категория — 45 плюс, 50 плюс, и настрой у противника уже не боевой. Те люди, которых они закидывают на передний край, исполняют роль мяса», — рассказал «Алтай».
Он пояснил, что эти солдаты ВСУ выполняют функцию наблюдения. Они смотрят и докладывают обстановку и никакой ценности для украинского командования не представляют, считает «Алтай».
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Элина Позднякова