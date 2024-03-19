Под Марьинкой 18 бойцов ВСУ сдались в плен

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18 военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сдались в плен подразделениям российской Южной группировки войск в районе села Георгиевка под Марьинкой. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
«В районе Георгиевки наши штурмовики взяли в плен большую группу военнослужащих украинской армии, которых отправили на подкрепление. Всего 18 человек. Сдались при попытке ротировать сослуживцев. Оказались в ловушке», — цитирует ТАСС Гагина.
Он уточнил, что российские бойцы обнаружили украинских военных с помощью средств воздушной разведки. Им дали возможность подойти поближе и ударили из тяжелой артиллерии. Гагин уточнил, что прикрывать с тыла группу противника никто не стал, их бросили без поддержки, не оставив им шанса.
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Элина Позднякова