Пленный украинец рассказал об ударе дрона ВСУ по своим, чтобы не дать им сдаться

Фото: istockphoto/Sinenkiy
Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Ромаев рассказал, как ВСУ с помощью тяжёлых дронов «Баба Яга» нанесли два удара по своим. Таким образом они пытались помешать сослуживцам сдаться в плен российским войскам.
Видеозапись разговора с пленным опубликовало министерство обороны РФ. Украинец рассказал, что остатки подразделения, в котором он служил, укрылось в полуразрушенном здании.
По словам украинца, он и его товарищи несколько часов прятались в здании, пока не услышали призыв российских бойцов выйти с поднятыми руками. После этого Дмитрий и его сослуживцы сдались в плен.
Читайте также:
Пленный: батальон ВСУ был уничтожен из-за командиров «под веществами»
«Массовое использование женщин ВСУ»: Как украинки попадают в плен в России
В Красногоровке в плен сдалась целая группа ВСУ
«Над нами висели два квадрокоптера «Баба Яга» нашего производства, они сделали сбросы. Скорее всего, операторы понимали, что наша группа небоеспособна и может только сдаться, потому хотели похоронить нас в этом доме», — рассказал Ромаев.
По словам украинца, он и его товарищи несколько часов прятались в здании, пока не услышали призыв российских бойцов выйти с поднятыми руками. После этого Дмитрий и его сослуживцы сдались в плен.
Читайте также:
Пленный: батальон ВСУ был уничтожен из-за командиров «под веществами»
«Массовое использование женщин ВСУ»: Как украинки попадают в плен в России
В Красногоровке в плен сдалась целая группа ВСУ
Александр Бойцов