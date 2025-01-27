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По словам посла России в Великобритании Андрея Келина, премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер посещал Киев чтобы не допустить мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом представитель РФ рассказал ТАСС.
«Не может быть сомнений, что основной задачей поездки Стармера прямо накануне инаугурации Дональда Трампа была работа по недопущению мирного урегулирования, которое интересам Лондона, похоже, не отвечает», — рассказал Келин.
Посол отметил, на фоне сегодняшний обещаний Соединенного Королевства о столетнем партнерстве и нерушимой связке с Украиной нужно вспомнить слова министра иностранных дел Британской империи лорда Палмерстона. Он заявлял, что у Британии нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов. Вечны и постоянны лишь ее интересы.
При этом все подписанные документы между Стармером и Зеленским во время его посещения Украины говорит о попытках Британии сдержать Россию в геополитическом смысле. Келин уточнил, идеей Лондона является закабаление Украины из-за колониального мышления, сохранившегося у Королевства по сей день.
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Иван Мусатов